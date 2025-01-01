Lenßen & Partner
Folge 81: Die Leiche im Keller
22 Min.Ab 12
Die Gastwirtin Magda Schreibert wurde von ihrem Barmann sexuell belästigt - im Affekt tötet sie ihn. Gleich nach der Tat ruft sie Ingo Lenßen zur Hilfe. Als er und die Mandantin zurück zum Tatort fahren, ist die Leiche verschwunden. Kurz danach taucht ein Erpresserbrief auf - der Mord wurde beobachtet. Wer steckt hinter der Drohung? Vielleicht der Koch Jakob Amman und seine Frau? Oder Magda Schreiberts Mann Vincent? Scheinbar ist er nicht so treu, wie seine Frau immer vermutete.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1