SAT.1Staffel 2Folge 90
22 Min.Ab 12

Zerstrittene Geschwister, ein verlorener Bruder - und der dazugehörige Familienvater, der sich umgebracht haben soll. Aber an diesem Selbstmord gibt es begründete Zweifel, Tochter Maria Kleinert glaubt an Mord und präsentiert eine Verdächtige: ihre Schwester Luisa Aydin. Hat sie ihren Vater ermordet, weil der sie enterben wollte? Wer ist der Mann, den sie nachts heimlich unter einer Brücke trifft? Dann findet Ingo Lenßen einen roten BH in der Wohnung des Verstorbenen.

