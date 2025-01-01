Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 92
22 Min.Ab 12

Gerade als Ingo Lenßen mit dem Diamantenhändler Ludwig Haffer über einen Auftrag für Objektschutz redet, werden ihm Edelsteine im Wert von 100.000 Euro aus seinem Hotelsafe gestohlen. Wollte sich seine Geliebte Laura Deising an ihm rächen, nachdem er sie wegen seiner schwer kranken Ehefrau sitzen ließ? Warum weiß das Zimmermädchen Heike Schweigenfeld so gut über die Diamanten Bescheid? Und warum lässt der Raub Haffers Ehefrau scheinbar so kalt?

SAT.1
