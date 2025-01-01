Lenßen & Partner
Folge 100: Dem Tod geweiht
22 Min.Ab 12
Paul Dormeyer ist verzweifelt: Seine schwangere Freundin, die Kindergärtnerin Tanja Licht, ist verschwunden. Cornelia Wielands, eine Kollegin der Vermissten, gibt den Ermittlern einen Hinweis: Offenbar hatte Tanja ein Verhältnis mit ihrem Capoeira-Trainer Emilio Bravo, nicht Paul scheint der Vater des ungeborenen Kindes zu sein, sondern der Geliebte. Als ein positiver HIV-Test des Trainers auftaucht, erscheint der Fall der vermissten Kindergärtnerin in einem neuen Licht...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1