Lenßen & Partner

Verhängnisvolle Leidenschaft

SAT.1Staffel 3Folge 103vom 21.09.2024
Folge 103: Verhängnisvolle Leidenschaft

22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Lars Strader hat ein pikantes Anliegen: Seit einem halben Jahr hat er ein Verhältnis mit Magdalena Mai, einer verheirateten Frau - die beiden treffen sich regelmäßig in einem Hotel. Letzte Woche kam sie mit einem blauen Auge zu dem Treffen. Lars glaubt, dass ihr Mann herausgefunden hat, dass er betrogen wird. Zum nächsten Treffen kommt Magdalena gar nicht ...

