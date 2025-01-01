Lenßen & Partner
Folge 117: Giftige Familientragödie
22 Min.Ab 12
Als auf die Gastronomin Ute Foresta Anschläge verübt werden, fällt der erste Verdacht auf ihren aggressiven Ex-Mann Joachim Neumarkt. Der durch die Scheidung verarmte Mann versucht offenbar, Rache an Ute und deren neuem Mann Umberto Foresta zu üben. Plötzlich tritt ihre Tochter Saskia Neumarkt in den Fokus der Ermittlungen. Die bei ihrem Vater lebende 18-Jährige hat sich offenbar auf die Seite des Vaters gestellt und versucht, der Mutter zu schaden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1