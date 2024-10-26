Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Missbrauchte Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 119vom 26.10.2024
Missbrauchte Liebe

Folge 119: Missbrauchte Liebe

22 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12

Romina Olbrecht fragt sich, ob ihr sudanesischer Freund Mankay Manabu sie nur heiraten will, um in Deutschland bleiben zu können. Er scheint dringend Geld zu benötigen, stiehlt und arbeitet als erotisches Aktmodell. Nach einem Zusammenstoß mit einem Junkie verschwindet Mankay spurlos. Lenßens Recherchen ergeben: Der Asylantrag ist längst abgelehnt. Ein Schock für Romina: Was hat ihr Freund jetzt vor? Die Ermittler stoßen schließlich auf Mankays Geheimnis ...

