Lenßen & Partner

Die Frauenhasserin

SAT.1Staffel 3Folge 122vom 09.11.2024
Die Frauenhasserin

Lenßen & Partner

Folge 122: Die Frauenhasserin

22 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Marlene Schmitt glaubt, dass ihr Mann Leon sie betrügt. An dessen Arbeitsplatz werden Lenßen & Partner nicht nur Zeuge eines eindeutigen Flirts mit der Sekretärin Sybille Kowalski, sondern auch von hartem Telefonsex! Und: Leon Schmitt ist Stammgast in einem Domina Club. Der Fall scheint gelöst, doch dann lüftet die Schwiegermutter Sylvia Schmitt ein schreckliches Geheimnis...

