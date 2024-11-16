Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mörderischer Männerhass

SAT.1Staffel 3Folge 125vom 16.11.2024
Mörderischer Männerhass

Lenßen & Partner

Folge 125: Mörderischer Männerhass

22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Claudia Zorn befürchtet, dass ihr Verlobter Jens Baum sie betrügt. Das Ermittlerteam Katja Hansen und Tekin Kurtulus findet schnell Beweise, doch bei der Übergabe der Beweisfotos kommt der Schock: Die echte Verlobte von Jens Baum heißt zwar Claudia Zorn, aber von dem Auftrag weiß sie nichts. Wer war unter falschem Namen bei Ingo Lenßen in der Kanzlei, was steckt dahinter? Schließlich gerät Tekin Kurtulus in die Fänge einer unberechenbaren Psychopathin ...

SAT.1
