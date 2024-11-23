Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 128 vom 23.11.2024
22 Min. Folge vom 23.11.2024 Ab 12

Charlotte Aicher ist verzweifelt: Ihre 18-jährige Tochter Karolin ist auf einer Party ihres Footballvereins zusammengebrochen und liegt wegen einer Überdosis Kokain im Koma. Die Mutter ist sich sicher, dass Karolin niemals Drogen nehmen würde. Tekin Kurtulus und Katja Hansen befragen die Freundinnen des Drogenopfers, Saskia Mühlen und Dörte Freiburg. Dann bricht Dörte beim Training plötzlich tot zusammen - auch sie stirbt an einer Überdosis Kokain...

