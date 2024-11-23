Mord auf dem Football-FeldJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 128: Mord auf dem Football-Feld
22 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Charlotte Aicher ist verzweifelt: Ihre 18-jährige Tochter Karolin ist auf einer Party ihres Footballvereins zusammengebrochen und liegt wegen einer Überdosis Kokain im Koma. Die Mutter ist sich sicher, dass Karolin niemals Drogen nehmen würde. Tekin Kurtulus und Katja Hansen befragen die Freundinnen des Drogenopfers, Saskia Mühlen und Dörte Freiburg. Dann bricht Dörte beim Training plötzlich tot zusammen - auch sie stirbt an einer Überdosis Kokain...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1