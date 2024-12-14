Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verfluchtes Ja-Wort

SAT.1Staffel 3Folge 135vom 14.12.2024
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Der Bräutigam Hans Schnittgart ist ratlos: Seine Frau Julia ist während der Hochzeitsfeier spurlos verschwunden. Haben die reichen Schwiegereltern Maximilian und Iris Gerber die eigene Tochter entführt, weil sie gegen die Heirat mit dem Zugbegleiter sind? Die Ermittlungen ergeben, dass Iris Gerber von Julias bester Freundin Katharina Stefano erpresst wird. Ist Julia Schnittgart entführt worden, weil sie hinter das düstere Geheimnis der Stiefmutter gekommen ist?

