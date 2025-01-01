Lenßen & Partner
Folge 143: Verschleppt in die Hölle
22 Min.Ab 12
Angela Poschet erhält per SMS einen Hilferuf ihrer Schwester Julia - seitdem ist sie spurlos verschwunden. Alle Hinweise führen die Ermittler zu Julias Freund Tobias Schnierle. Der gewalttätige Mann hat eine Reisetasche mit Kleidung der Vermissten in den Müll geworfen. Sandra Nitka und Christian Storm sind schockiert: Hat Tobias seine Freundin auf dem Gewissen? Weitere Hinweise führen die Ermittler ins Rotlichtmilieu.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1