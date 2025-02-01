Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 158vom 01.02.2025
22 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Das Ehepaar Antje und Bernd Volkmann wurde heimlich beim Sex auf der Couch gefilmt. Das im Internet veröffentlichte Video wurde mit dem Absender des Ehepaares eingeschickt. Die Ermittler rätseln, wie das Sexvideo entstanden ist, da es unmöglich scheint, unbemerkt durch das Fenster im zweiten Stock zu filmen. Die beiden Fassadensanierer Achmed Gürüt und Sebastian Müller geraten in den Kreis der Verdächtigen. Dann taucht ein weiteres Sexvideo auf ...

