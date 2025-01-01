Lenßen & Partner
Folge 163: Sex-Intrige am Arbeitsplatz
22 Min.Ab 12
Vera Klimm ist verzweifelt: Ihr Chef und Liebhaber Thomas Weißmann hat der allein erziehenden Mutter fristlos gekündigt - in ihrem Spind wurde Diebesgut gefunden. Die Mandantin vermutet eine Intrige der neidischen Kollegen Sabrina Nauer und Michael Zurer. Sandra Nitka wird als Aushilfe eingeschleust: Tatsächlich scheinen alle froh über die Kündigung von Vera zu sein. Die Ermittlerin findet ein Video, das Thomas Weißmann beim Sex mit einem Mädchen zeigt.
