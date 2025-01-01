Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Blick in die Hölle

SAT.1Staffel 3Folge 71
Blick in die Hölle

Lenßen & Partner

Folge 71: Blick in die Hölle

22 Min.Ab 12

Antje Bloch fürchtet, dass Armin Teichmann ihre Tochter Vanessa (18) schlägt und zu perversen Sex-Spielen zwingt. Tatsächlich werden die Ermittler Zeugen, wie der zwölf Jahre ältere Mann Vanessa überredet, Marihuana zu rauchen. Sandra Nitka und Christian Storm beobachten, wie die 18-Jährige am Hauptbahnhof Drogen kauft. Geht die Liebe von Vanessa so weit, dass sie sich für seine Drogensucht prostituiert?

