Lenßen & Partner

Das getötete Wunschkind

SAT.1Staffel 3Folge 75
Das getötete Wunschkind

Das getötete WunschkindJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 75: Das getötete Wunschkind

22 Min.Ab 12

Raphaela Reken ist am Ende: Ihr Mann, der Frauenarzt Dr. Philip Reken, liegt nach einem Autounfall lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Die verzweifelte Mandantin ist überzeugt, dass der Unfall ein Mordanschlag war. Sie verdächtigt eine Kollegin ihres Mannes: Dr. Ines Bergmann - mit ihr hatte Dr. Reken ein Verhältnis. Ist vielleicht auch Dr. Viktor Bergmann hinter die Affäre seiner Frau gekommen und wollte seinen Konkurrenten ausschalten?

