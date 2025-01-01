Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Ein Spanner als Zeuge

SAT.1Staffel 3Folge 76
Ein Spanner als Zeuge

Ein Spanner als ZeugeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 76: Ein Spanner als Zeuge

22 Min.Ab 12

Harry Beil freut sich jeden Abend auf 20:30 Uhr: Seine offenherzige Nachbarin legt zu dieser Zeit immer einen heißen Striptease hin. Kurz darauf will Beil den brutalen Mord an der Frau beobachtet haben, doch bei der Wohnungsbegehung der Nachbarin finden Lenßen & Partner keinerlei Anzeichen, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Bei den Ermittlungen erkennt der vermeintliche Zeuge die angeblich tote Nachbarin als Porno-Darstellerin wieder ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

