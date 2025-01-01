Lenßen & Partner
Folge 87: Schleier der Angst
22 Min.Ab 12
Tobias Janssen ist verzweifelt: Seine Freundin Malika Jemma trägt plötzlich einen islamischen Schleier und ist spurlos verschwunden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil die Frau von einem Araber, Dr. Omar Mernissi, bedroht und verfolgt wird. In einem Schwimmbad verlieren die Ermittler den Kontakt zu der Zielperson. Was steckt hinter der Veränderung von Malika Jemma? Ist sie dem Islam beigetreten? Als die Frau gefunden wird, gibt es eine schockierende Überraschung...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1