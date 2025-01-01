Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verspielte Mutterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 90
Verspielte Mutterliebe

Folge 90: Verspielte Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Karen Mayer macht sich Sorgen, weil fast die gesamten Ersparnisse ihrer Mutter Thekla Mayer verschwunden sind - 117.000 Euro. Die Mandantin befürchtet, dass ihre Mutter Opfer von Betrügern geworden ist. Tatsächlich beobachten die Ermittler, wie die alte Dame von einem Unbekannten bedroht wird. Aber auch der Sohn von Thekla Mayer gerät ins Visier der Detektive: Robert Mayer betreibt in seiner Bäckerei eine illegale Spielhölle ...

