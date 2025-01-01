Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mordanschlag im Krankenbett

SAT.1Staffel 3Folge 91
Mordanschlag im Krankenbett

Lenßen & Partner

Folge 91: Mordanschlag im Krankenbett

22 Min.Ab 12

Patrick Fürst, der Freund von Jasmin Bergkamp, liegt seit vier Monaten im Wachkoma. Jasmin befürchtet, dass seine Eltern ihn aus finanziellen Motiven töten wollen. Und tatsächlich: Die Ermittler können im Krankenhaus in letzter Sekunde einen Mordanschlag verhindern. Haben die Eltern einen Mörder angeheuert, um die Lebensversicherung ihres Sohnes zu kassieren? Verdächtig benimmt sich auch der Onkel des Patienten ...

