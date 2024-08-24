Verführung auf der LandstraßeJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 92: Verführung auf der Landstraße
22 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm werden Opfer einer fingierten Autopanne: Als sie Kristina Wolters helfen wollen, werden sie von einem Maskierten überfallen und ihr Wagen wird gestohlen. Kurze Zeit später ist auch Kristina verschwunden. Bei der Suche nach ihrem Auto werden die Ermittler auf den Gebrauchtwagenhändler Stefan Wolters aufmerksam, er bringt sie auf die Spur des Lockvogels Kristina. In einem Wohnwagen, auf einem abgelegenen Waldstück arbeitet sie als Prostituierte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1