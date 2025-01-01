Lenßen & Partner
Folge 111: Mörderin wider Willen
22 Min.Ab 6
Eine verwirrte Frau stürzt aus einem Waldstück und läuft den Ermittlern vor das Auto. Deborah Martens hat ihr Gedächtnis verloren. Die Ermittler Tina Eversmann und Tekin Kurtulus finden in der Handtasche der Frau ein blutverschmiertes Messer - doch sie kann sich absolut an nichts erinnern. Die Ermittler beschließen, der Frau zu helfen und geraten schließlich selbst unter Mordverdacht ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1