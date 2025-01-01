Das Geheimnis auf dem FriedhofJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 113: Das Geheimnis auf dem Friedhof
22 Min.Ab 12
Das Urnengrab von Mia Hofmeisters kürzlich verstorbenem Vater wurde geschändet - von den sterblichen Überresten fehlt jede Spur. Die Ermittler tappen im Dunkeln, eine Reihe falscher Alibis erschwert ihre Arbeit. Erst der Hinweis eines Informanten und die Aussage des Friedhofsleiters Johannes Trier führen Lenßen & Partner auf die Spur einer Gruppe Jugendlicher ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1