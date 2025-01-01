Lenßen & Partner
Folge 120: Intrige auf der Rennstrecke
22 Min.Ab 12
Auf den Motocross-Fahrer Arne Wolter werden Anschläge verübt. Er vermutet, dass sein Erzrivale Piere Dorsch hinter den Manipulationen an seinem Motorrad steckt. Bei einem Streit zwischen der Zielperson und dem Streckenwart Tito Schneider wird den Ermittlern das Aggressionspotential des ehrgeizigen Hauptkonkurrenten deutlich ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1