Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Unfallopfer auf der Flucht

SAT.1Staffel 4Folge 133
Unfallopfer auf der Flucht

Unfallopfer auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 133: Unfallopfer auf der Flucht

22 Min.Ab 12

Die Ermittler fahren in der Dunkelheit einen Mann an, aber von dem Unfallopfer fehlt jede Spur - einziger Hinweis ist ein Schuh. Über Hans Friedl (49), den Besitzer eines orthopädischen Fachgeschäfts, bekommen die Detektive die Adresse von Lorenz Scharke (32) - er hat den Schuh dort vor wenigen Wochen gekauft. In seiner Wohnung beobachten die Ermittler eine junge Frau, die aus einer Kommode eine Waffe nimmt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen