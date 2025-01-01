Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexfalle Internet

SAT.1Staffel 4Folge 145
Sexfalle Internet

Sexfalle InternetJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 145: Sexfalle Internet

22 Min.Ab 12

Der verheiratete Jürgen Gatter hatte über einen Seitensprungchat im Internet eine verhängnisvolle Affäre. Er wurde erpresst und musste, um seine Untreue geheim zu halten, 10.000 Euro an die Unbekannte zahlen. Nun bittet er Lenßen & Partner die Erpresserin zu finden und sein Geld zurück zu holen. Die erste Spur führt ins Internet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen