Lenßen & Partner

Die geprügelte Ehefrau

SAT.1Staffel 4Folge 146
Die geprügelte Ehefrau

Lenßen & Partner

Folge 146: Die geprügelte Ehefrau

22 Min.Ab 12

Kerstin Rosenberg kommt aufgelöst zu Ingo Lenßen: Sie glaubt, dass ihre Schwester von ihrem Schwager geschlagen wird - Britta Wallburg hat am ganzen Körper blaue Flecken. Die Ermittler beobachten Szenen eines brutalen Ehelebens: Offenbar ist Horst Wallburg äußerst aggressiv und herrschsüchtig. Nach einem erneuten Streit verlässt Britta Wallburg fluchtartig die Wohnung und wendet sich verzweifelt an die Kneipenwirtin Mona Weißpflug ...

