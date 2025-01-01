Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blutiger Jahrestag

SAT.1Staffel 4Folge 154
Blutiger Jahrestag

Blutiger JahrestagJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 154: Blutiger Jahrestag

22 Min.Ab 12

Der Spenglermeister Philip Setter wird bedroht. Er verdächtigt seinen Vermieter Alexander Wichmann, der ihn schon seit langem aus der Werkstatt herauszuekeln versucht. Kurz nachdem Lenßen & Partner mit den Ermittlungen beginnen, wird auf den Mandanten ein Mordanschlag verübt. Der Verdacht gegen den Vermieter erhärtet sich, als die Detektive ihn dabei beobachten, wie er auf ein Foto des Mandanten schießt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen