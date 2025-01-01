Lenßen & Partner
Folge 166: Ein kurzsichtiger Mord
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen macht eine grausame Entdeckung: Hannelore Forst, die Frau seines langjährigen Freundes Bernd, wurde in ihrem Schlafzimmer erstochen. Schnell gerät der entlassene Häftling Norbert Kirchner unter Verdacht, weil Bernd ihn in seiner Funktion als Staatsanwalt vor zehn Jahren hinter Gitter gebracht hat. Die Ermittler erfahren, dass Kirchner in einem alten Abbruchhaus untergetaucht ist - in seinen Habseligkeiten finden sie das Tatwerkzeug.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1