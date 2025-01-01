Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Teure Untreue

SAT.1Staffel 4Folge 168
Teure Untreue

Teure UntreueJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 168: Teure Untreue

22 Min.Ab 12

Lydia Berger hat herausgefunden, dass ihr Mann Arno eine Zweit-Wohnung hat, und sie glaubt, dass er eine Geliebte hat. Die Ermittler finden sogar heraus, dass der Mann ein Kind mit einer anderen Frau hat. Aber sie scheint ihm nicht treu zu sein - ist das Kind vielleicht gar nicht von ihm? Mark Blomberg gibt sich als betrunkener Lockvogel aus ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen