Lenßen & Partner

Verführung nach Feierabend

SAT.1Staffel 4Folge 171
Folge 171: Verführung nach Feierabend

22 Min.Ab 12

Monika Salbach zweifelt an dem Selbstmord ihres Mannes. Katja Hansen und Mark Blomberg treffen bei ihren Ermittlungen auf Linda Enke und Annika Wagner, die versuchen, Männer um ihr Geld zu erleichtern, sie schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Die Lage spitzt sich zu, als die Ermittler herausfinden, dass eines der Mädchen die Tochter des zuständigen Polizeikommissars Holger Wagner ist. Hat er die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchung gefälscht?

SAT.1
