Folge 185: Hure auf Firmenkasse
22 Min.Ab 12
Katja Hansen und Mark Blomberg finden Mirko Trutz gerade noch rechtzeitig, als er versucht, sich das Leben zu nehmen. Er wurde von seinem Chef Hubert Holzmann fristlos entlassen, weil er ihn beim Sex mit einer Domina im Büro erwischt hat. Ingo Lenßen und seine Ermittler observieren den Chef und finden heraus, dass die Domina Lady Serena ist ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1