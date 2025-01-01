Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Opfer der Organhändler

SAT.1Staffel 4Folge 24
Opfer der Organhändler

Opfer der OrganhändlerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 24: Opfer der Organhändler

22 Min.Ab 12

Vor den Augen von Katja Hansen und Tekin Kurtulus wird ein Mann aus einem Auto geworfen. Der Fahrer entkommt, und Tino Keller bleibt verletzt im Schnee liegen - er wurde am Abend zuvor in einer Bar von einem Mädchen mit K.O.-Tropfen betäubt und entführt. Außerdem wurde ihm die linke Niere entfernt. Auf der Suche nach dem Mädchen stellt sich heraus, dass die drogensüchtige Ariane Körk Tino im Auftrag des russischen Organhändlers Boris Tschekov betäubt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen