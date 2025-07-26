Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 51vom 26.07.2025
21 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12

Jutta Hagen vermisst ihre 18-jährige Tochter Annika. Das Mädchen hätte eine große Ballettkarriere vor sich gehabt, aber dann wurde Muskelschwund festgestellt. Es kam vermehrt zu Problemen mit den Eltern, und schließlich ist das Mädchen zu ihrem Freund Marco gezogen. Die Detektive stellen fest, dass die Gesuchte nicht die einzige Frau in Marcos Leben ist. Ein schrecklicher Verdacht tut sich auf: Wollte er mit seiner neuen Freundin ungestört sein und hat Annika aus dem Weg geräumt?

