Lenßen & Partner
Folge 51: Tanz in den Tod
21 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12
Jutta Hagen vermisst ihre 18-jährige Tochter Annika. Das Mädchen hätte eine große Ballettkarriere vor sich gehabt, aber dann wurde Muskelschwund festgestellt. Es kam vermehrt zu Problemen mit den Eltern, und schließlich ist das Mädchen zu ihrem Freund Marco gezogen. Die Detektive stellen fest, dass die Gesuchte nicht die einzige Frau in Marcos Leben ist. Ein schrecklicher Verdacht tut sich auf: Wollte er mit seiner neuen Freundin ungestört sein und hat Annika aus dem Weg geräumt?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
