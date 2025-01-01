Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebesdienst im Schwesternkittel

SAT.1Staffel 4Folge 68
Liebesdienst im Schwesternkittel

22 Min.Ab 12

Jemand scheint zu versuchen, Beate Müller um ihren Arbeitsplatz zu bringen. Die Oberschwester fand kurz vor einer Kontrolle in ihrem Spind die gestohlene Uhr ihres Vorgesetzten Dr. Bodo Innighausen. Es ist nicht das erste Mal, dass im Krankenhaus Wertsachen gestohlen wurden. Beate Müller vermutet ihre Kollegin Rosi Barthold hinter den Diebstählen und glaubt an eine Intrige ...

SAT.1
