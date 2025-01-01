Lenßen & Partner
Folge 85: Das Geheimnis des Apothekers
22 Min.Ab 12
Tina Bertram wird von ihrem Mann Olaf verdächtigt, opiathaltige Medikamente aus deren Apotheke zu nehmen. Die Frau weist die Unterstellungen weit von sich und beauftragt Lenßen & Partner, den wahren Dieb zu stellen. Die Spur führt zu einem Bekannten des Apothekers. Er ist offenbar in verschiedene illegale Geschäfte verwickelt und gerät schließlich selbst in Gefahr ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
