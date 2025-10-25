Lenßen & Partner
Folge 87: Die aufgehetzte Meute
22 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Sylvia Rothe wird überfallen und vergewaltigt. Schnell hat die empörte Nachbarschaft einen Schuldigen gefunden: Holger Schütze kommt gerade aus der Psychiatrie und war unglücklich in das Vergewaltigungsopfer verliebt - verzweifelt bittet er Lenßen, seine Unschuld zu beweisen. Doch das erweist sich als schwierig, denn Gabriel Großhaupt ist sicher, dass seine Freundin von Holger vergewaltigt wurde ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
