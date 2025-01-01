Lenßen & Partner
Folge 105: Hilferuf per Flaschenpost
22 Min.Ab 12
Bei einem Picknick am See finden Lenßen & Partner eine mysteriöse Flaschenpost: ein Hilferuf - mit Lippenstift auf den Werbezettel eines Bordells gekritzelt. Jeglicher Hinweis auf den Absender fehlt. Der Chef des beworbenen Etablissements, Gregor Volz (43), tut die Nachricht als einen Kinderscherz ab ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1