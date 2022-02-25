Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 109vom 25.02.2022
Folge 109: Mutter auf Bewährung

22 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 12

Bei einem Cafébesuch wird Christian Storms Geldbeutel gestohlen. Recht schnell wird klar, dass dort in letzter Zeit auffällig oft geklaut wird. Der Cafébesitzer Benno Rieder bittet Lenßen & Partner, den Täter diskret zu überführen. Zunächst gerät die Kellnerin Paula Schenker unter Verdacht. Bevor sie die Stelle im Café angenommen hat, saß sie wegen Diebstahles und Körperverletzung im Gefängnis.

