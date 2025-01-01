Lenßen & Partner
Folge 113: Verführerische Diamanten
22 Min.Ab 12
Die Ermittler werden durch Zufall Zeuge, wie zwei falsche Polizisten einen Sicherheitstransporter überfallen. Der Fahrer wird dabei als Geisel genommen. Der Juwelier Henning Bruns bittet Ingo Lenßen um Hilfe, seinen gekidnappten Bruder Josef wieder zu finden. Die Täter verlangen 100.000 Euro in bar. Doch der Plan, die Entführer mit einem präparierten Geldkoffer ausfindig zu machen, misslingt.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1