Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 114
22 Min.Ab 12

Martha Schröder fängt Ingo Lenßen völlig aufgelöst vor dessen Kanzlei ab. Sie hat angeblich in ihrem Garten einen Toten gefunden. Doch als die Ermittler zu dem Haus der alten Dame kommen, fehlt von der Leiche jede Spur. Leidet die Rentnerin an Wahnvorstellungen? Ihr Sohn Rüdiger Schröder ist von der Demenz seiner Mutter überzeugt und will sie entmündigen lassen ...

