Lenßen & Partner
Folge 115: In der Gewalt eines Psychopathen
22 Min.Ab 12
Der Student Leon Hildebrandt macht sich große Sorgen um seine Freundin Milly Geißler. Die junge Frau wollte vor zwei Tagen einen Job als Aushilfe in einer Puppenfabrik beginnen und ist seither spurlos verschwunden. Sebastian Thiele und Katja Hansen geben sich als Verwandte der Vermissten aus und befragen die Angestellten der Fabrik ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1