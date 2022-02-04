Drei Mörder und eine LeicheJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 117: Drei Mörder und eine Leiche
22 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
Der Yachtclubbesitzer Armin Reuter wird ermordet am Anlegeplatz gefunden. Der zuständige Hauptkommissar Marius Wörner tappt völlig im Dunkeln. Die Kompagnons des Verstorbenen, Tillmann Verden, Frederik Bauhaus und Max Tegeler behaupten, die Erben von Armin Reuters Yachtclubanteil zu sein. Mysteriöserweise gestehen plötzlich alle drei, unabhängig voneinander, den Mord.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1