Lenßen & Partner

Das Geheimnis des Geiselnehmers

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 135
Folge 135: Das Geheimnis des Geiselnehmers

23 Min.Ab 12

Die Tochter eines reichen Geschäftsmanns wurde entführt. Mittels einer Videobotschaft fordert der Täter ein Lösegeld in Höhe von 100.000 Euro oder er wird das Mädchen umbringen. Bei der Lösegeldübergabe hält sich der Mandant nicht an die Anweisungen der Ermittler. Es kommt zu einer Schlägerei und die Detektive müssen einschreiten. Doch der Erpresser kann mit dem Opfer entkommen ...

