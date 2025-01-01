Jagd auf einen FrauenschänderJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 157: Jagd auf einen Frauenschänder
22 Min.Ab 12
Sandra in Angst und Schrecken! Eine Bestie mit Froschmaske will die Ermittlerin vergewaltigen, doch sie kann den Mann in die Flucht schlagen. Mit Hilfe eines Phantombildes werden Lenßen & Partner fündig. Ein Nachtwächter macht sich während seiner Schicht an fremden Frauen zu schaffen. Die Spuren des vermeintlichen Triebtäters führen jedoch ins Nichts ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1