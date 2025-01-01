Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Jagd auf einen Frauenschänder

SAT.1Staffel 5Folge 157
Jagd auf einen Frauenschänder

Jagd auf einen FrauenschänderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 157: Jagd auf einen Frauenschänder

22 Min.Ab 12

Sandra in Angst und Schrecken! Eine Bestie mit Froschmaske will die Ermittlerin vergewaltigen, doch sie kann den Mann in die Flucht schlagen. Mit Hilfe eines Phantombildes werden Lenßen & Partner fündig. Ein Nachtwächter macht sich während seiner Schicht an fremden Frauen zu schaffen. Die Spuren des vermeintlichen Triebtäters führen jedoch ins Nichts ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen