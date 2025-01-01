Lenßen & Partner
Folge 165: Liebe bis in den Tod
22 Min.Ab 12
Die Ermittler beobachten die Frau des Mandanten beim Ehebruch. Der wohlhabende Geschäftsmann stellt seine Gattin zur Rede. Kurz darauf werden die Bremskabel seines Autos durchtrennt. Will das Paar den Mandanten töten, um an sein Geld zu kommen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1