Die gepeinigte SchwiegertochterJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 170: Die gepeinigte Schwiegertochter
22 Min.Folge vom 18.02.2022Ab 12
Eine junge Frau wird von einem Auftragskiller bedroht. Die Ermittler kommen gerade noch rechtzeitig. Auf der Verfolgungsjagd kommt der Killer ums Leben. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Wer hat ihn beauftragt und warum? Lenßen & Partner finden bei ihrer Recherche heraus, dass sich der Ehemann des Opfers von ihr scheiden lassen wollte. So fällt der Verdacht schnell auf ihn. Die Ermittler stellen ihm eine raffinierte Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1