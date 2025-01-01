Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 181
23 Min.Ab 12

In einer verlassenen Villa sollen sich Sandra Nitka und Christian Storm auf die Suche nach einer verschwundenen Kiste machen. Der scheinbar einfache Auftrag wird zum Horrorerlebnis. In dem Haus passieren unerklärliche Dinge. Der Fall gerät außer Kontrolle. Können die Ermittler das todbringende Geheimnis der Truhe lüften?

