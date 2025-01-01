Lenßen & Partner
Folge 188: Doppeltes Spiel
22 Min.Ab 12
Die Hauptdarstellerin eines Theaters wird Opfer eines brutalen Anschlags. Der als Phantom verkleidete Täter kann fliehen. Als weitere Anschläge an mehreren Orten gleichzeitig passieren, wird klar, dass es nicht nur ein Phantom gibt. Die Ermittler stellen den Tätern eine Falle. Katja Hansen gerät dabei in Todesgefahr!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1