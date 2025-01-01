Krankenpfleger im TodesrauschJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 189: Krankenpfleger im Todesrausch
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ermittelt wegen eines mysteriösen Todesfalls verdeckt in einer Reha-Klinik. Der Verdacht fällt auf einen aggressiven Zivildienstleistenden. Es scheint, als würden er und drei weitere Krankenpfleger sich das Erbe der Patienten erschleichen wollen. Bei dem Versuch, die Täter an einem weiteren Mord zu hindern, geraten die Ermittler selbst in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1